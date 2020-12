Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur avant l’Angleterre !

Publié le 4 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Ce dimanche, le XV de France dispute la finale de l’Autumn Nations Cup contre l’Angleterre. Même avec un groupe remanié, Fabien Galthié compte bien donner du fil à retordre au XV de la Rose.

Quoi de mieux qu’un Crunch pour finir cette première édition de l’Autumn Nations Cup ? Si la France avait battu l’Angleterre lors de leur dernière confrontation, ce sont bien les Anglais qui avaient remporté le Tournoi des 6 Nations il y a un mois. Ce dimanche, l'opposition sera tout autre. Alors que l’Angleterre se présente avec ses meilleures armes à disposition, la France misera, elle, sur des jeunes talents. En effet, la Ligue et la Fédération ont imposé un quota de rencontres que les Antoine Dupont, Grégory Alldritt et autre Charles Ollivon ont déjà atteint cet automne. Mais peu importe les joueurs, Fabien Galthié ne compte pas faire de la figuration.

« C'est notre deuxième compétition et on joue encore la gagne »