Rugby - XV de France : Baptiste Serin évoque sa concurrence avec Antoine Dupont !

Publié le 28 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

À l’heure d’affronter l’Italie pour le 3e match de l’Automne Nations Cup, Baptiste Serin sera le capitaine du XV de France et évoluera à un poste où s’est récemment illustré Antoine Dupont.

Le poste de demi de mêlée est un poste charnière, encore plus en ce moment. Si Antoine Dupont s’est récemment révélé comme l'atout numéro 1 du XV de France en étant élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, le Toulousain ne prendra pas part aux derniers matches des Bleus . La Fédération et la Ligue se sont, en effet, mis d’accord pour limiter le nombre de rencontres de chaque international à trois lors de cette tournée automnale. La chance pour Baptiste Serin de montrer l’étendue de son talent ce samedi contre l’Italie, alors qu’il a été promu capitaine du XV de France après le départ de Charles Ollivon.

« C’est de l’émulation et de la bonne concurrence »