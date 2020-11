Rugby

Rugby : Dulin rend un vibrant hommage à Christophe Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que Christophe Dominici est brutalement décédé ce mardi à l'âge de 48 ans, le monde du rugby lui rend hommage, à l'image de Brice Dulin. L'international français s'est montré nostalgique de l'héritage laissé par l'ancienne légende du Stade Français.

Le rugby français est en deuil. Ce mardi, Christophe Dominici est décédé à l'âge de 48 ans. Ailier légendaire du Stade Français et de l'Equipe de France, Christophe Dominici aura marqué à jamais l'histoire du XV de France. Au fil des heures, les hommages dépassent la frontière française, à l'image du message des All Blacks ou de la sélection irlandaise. Selon les informations de l'AFP , l'ancien international français serait décédé suite à une chute d'une dizaine de mètres dans le parc Saint-Cloud. Dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi, Brice Dulin, international français et arrière du Stade Rochelais, a tenu à rendre un vibrant hommage à son compatriote, qui a inspiré toute une génération.

« Ce sont des souvenirs forts de mon enfance où on s'identifie à ces joueurs »