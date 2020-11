Rugby : Le beau message des All-Blacks pour la disparition de Dominici…

Rugby

Décidé mardi à l’âge de 48 ans, Christophe Dominici laissera un vide dans le rugby français et a déjà laissé derrière lui un immense héritage que les All-Blacks n’ont pas manqué de souligner mardi soir.

Tragiquement décédé mardi après-midi, Christophe Dominici s’est éteint à l’âge de 48 ans. Figure forte du Stade Français et légende du rugby français qu’il a écrit avec l’Équipe de France, l’ancien ailier a bâti son héritage face à la meilleure équipe du monde, à savoir la Nouvelle-Zélande lors du Mondial 1999. En demi-finale de la Coupe du monde, l’ailier des Bleus avait inscrit un essai et effectué une véritable percée dans le coeur du XV des All-Blacks qui est entrée dans la légende.

Touchée par la disparition de Christophe Dominici, la fédération néo-zélandaise du rugby a publié un émouvant message sur ses réseaux sociaux. « Petit par la taille, mais un titan sur le terrain. Christophe Dominici, nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix cher ami » . Voici l’hommage disponible sur le compte Twitter des All-Blacks depuis mardi soir. Adoubé par les Blacks et à 48 ans, Christophe Dominici repose désormais en paix au panthéon des sportifs français.

Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you. Rest In Peace dear friend. https://t.co/Ix7orU1jDi