Rugby : L'appel du clan Dominici !

Publié le 27 novembre 2020 à 22h35 par A.D.

Ce mardi, Christophe Dominici a trouvé la mort brutalement. Alors que la thèse du suicide n'a pas été écarté, la famille de l'ex-international français a demandé à la presse de ne pas prendre pour argent comptant cette possibilité tant que l'enquête n'était terminée.

Agé de 48 ans, Christophe Dominici est décédé brutalement ce mardi. Alors que la raison de son décès n'a pas encore été identifiée, la thèse du suicide n'a pas été écarté par les enquêteurs. En attendant de connaitre les circonstances exactes du décès de Christophe Dominici, sa famille a fait une grande demande aux médias.

«Cette thèse n’est pas avérée et ne peut, en l’état, être accréditée»

« Hâtivement, certaines affirmations aux termes desquelles Christophe (Dominici) aurait mis sciemment fin à ses jours ont été relayées dans les médias ; affirmations dont la famille entend se préserver. Cette thèse - particulièrement aisée - n’est pas avérée, et ne peut, en l’état, être accréditée. La famille prie donc ceux qui seraient amenés à commenter les circonstances de son décès de bien vouloir respecter sa mémoire et notre espérance », a réclamé la famille de Christophe Dominici via un communiqué.