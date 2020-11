Rugby

Rugby : Ce nouveau beau message pour Christophe Dominici

Publié le 26 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Disparu à l’âge de 48 ans, Christophe Dominici laisse un grand vide dans le cœur des amateurs de rugby. Son ancien coéquipier et directeur sportif du Stade Français, Thomas Lombard, lui a rendu hommage à son tour.

Le monde du rugby pleure son champion disparu ce mardi 24 novembre suite à une chute mortelle dans le parc de Saint-Cloud. Christophe Dominici, c’était le French Flair incarné, un ailier inarrêtable et une personnalité sans concessions. À 48 ans, Domi était finaliste de la Coupe du Monde en 1999 et cinq fois vainqueur du Bouclier de Brennus avec le Stade Français. Son club de cœur. Un club où il aura côtoyé pendant de nombreuses années Thomas Lombard, avant que les deux hommes n’en deviennent des dirigeants.

« Avec lui, ce n’était jamais lisse »