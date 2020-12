Rugby

Rugby : Bientôt un trophée en la mémoire de Christophe Dominici ?

Publié le 1 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Le monde du rugby a été frappé il y a une semaine par le décès tragique de Christophe Dominici. Alors que l’heure est encore au deuil et aux hommages, un groupe de supporter toulonnais a eu l’idée d’un trophée en mémoire de l’ailier.

Mardi 24 novembre, le rugby français apprenait avec stupeur et tristesse la mort tragique d’une de ses étoiles, Christophe Dominici. Durant toute la semaine, les hommages se sont multipliés. Coéquipiers, adversaires, amis, tous les acteurs du rugby ont eu une pensée émue pour « Domi ». C’est dans un Stade de France à son effigie que les Bleus endeuillés ont triomphé de l’Italie samedi (36-5). Au Rugby Club Toulonnais comme au Stade Français, dont l’ailier a porté les couleurs, tout est mis en œuvre pour trouver un moyen d’honorer sa mémoire.

Un Trophée Christophe Dominici créé ?