Rugby

Rugby : Ce nouvel hommage vibrant à Christophe Dominici !

Publié le 27 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici est décédé des suites d’une chute mortelle. Depuis, le monde du rugby pleure son joyau, à l’image de Pascal Papé, son ancien coéquipier en Équipe de France et au stade Français.

À seulement 48 ans, Christophe Dominici s’est éteint. Victime d’une chute mortelle dans le parc de Saint-Cloud mardi dernier, l’ancien joueur emblématique du XV de France entre 1998 et 2007 laisse toute une génération de rugby derrière lui. Si le XV de France lui rendra hommage lors de son prochain match, prévu samedi contre l’Italie, Domi restera dans le coeur des amateurs du ballon ovale comme le parfait représentant du French Flair avec ses appuis de feu capable de percer n’importe quelle défense. Son coéquipier au Stade Français comme en Équipe de France, Pascal Papé, se souvient d’un grand homme.

« Il transmettait énormément les valeurs de l'équipe de France aux jeunes »