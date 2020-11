Rugby

Rugby : L'hommage touchant de Thierry Dusautoir à Christophe Dominici

Publié le 26 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Tour à tour, les légendes du rugby se relayent pour témoigner leurs hommages à Christophe Dominici. Ancien capitaine du XV de France, Thierry Dusautoir est profondément touché.

Christophe Dominici s’est éteint à l’âge de 48 ans. Victime d’une chute mortelle dans le parc de Saint-Cloud ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici laisse derrière lui un monde de l’ovalie orphelin d’une de ses plus belles légendes. Entre 1998 et 2007, Christophe Dominici aura porté à 67 reprises le maillot bleu du XV de France et inscrit 125 points, dont un essai mémorable en demi-finale de Coupe du Monde contre les All-Blacks. Domi aura remporté quatre Tournois des 5 ou 6 Nations et disputé trois Coupe du Monde, dont une avec le capitaine emblématique du XV de France, Thierry Dusautoir, en 2007.

« J'ai vécu des moments immenses avec lui. Il était si jeune… »