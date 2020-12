Rugby

Rugby : La grande annonce de Mourad Boudjellal pour le XV de France !

Publié le 3 décembre 2020 à 21h35 par T.M.

Alors que la Coupe du monde de rugby se disputera en France en 2023, Mourad Boudjellal est certain que le XV de France l’emportera.

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, le XV de France impressionne. Les Bleus affichent un très beau visage et cela est récompensé par de belles performances. Cela s’est notamment vu lors du Tournoi des VI Nations que les Français étaient proches de remporter. Toutefois, ce renouveau du XV de France est de bon augure pour la Coupe du monde 2023, qui aura d’ailleurs lieu en France. Ayant réussi à donner un nouveau souffle au groupe tricolore, Galthié peut également s’appuyer sur une jeune génération prometteuse et bourrée de talents. De quoi faire dire à Mourad Boudjellal que les Bleus seront champions du monde.

« Le problème du sélectionneur sera simplement de choisir parmi tous ces joueurs lesquels seront champions du monde »