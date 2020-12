Rugby

Rugby - XV de France : Raphael Ibanez tacle la FFR et la LNR !

Publié le 5 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

À l’heure de défier l’Angleterre en finale de l’Autumn Nations Cup ce dimanche, le XV de France se présentera avec une équipe remaniée pour satisfaire les exigences des instances françaises.

À cause d’un conflit entre les clubs et la ligue, le XV de France ne pourra pas se présenter sur la pelouse de Twickenham avec ses meilleurs joueurs. Les différentes parties s’étaient finalement mis d’accord pour limiter le nombre de rencontres à trois par joueurs sur cette tournée automnale comptant six matchs. Résultat, puisque les Charles Ollivon, Romain Ntamack ou Antoine Dupont ont déjà bataillé pour décrocher une 2e place lors du Tournoi des 6 Nations, d’autres joueurs doivent prendre le relais pour finir la campagne contre l’Angleterre.

« Les deux sélections ne sont pas sur un même pied d’égalité »