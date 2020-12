Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez justifie le capitanat de Couilloud !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Raphaël Ibanez s'est exprimé au sujet de l'intronisation de Baptiste Couilloud au poste de capitaine du XV de France, lui qui fête... sa première titularisation.

La sélection de Fabien Galthié sera inédite contre l'Angleterre. Alors que chaque international avait une limite de trois feuilles de match dans cette tournée, les habituels titulaires ont déjà effectué leurs rencontres et sont rentrés dans leurs clubs. La conclusion de l'Autumn Nations Cup, compétition créée cette année après l'annulation des test-matchs, permet ainsi de découvrir des joueurs avec moins d'expérience sous le maillot des Bleus . Capitaine de toutes les parties du mandat Fabien Galthié, Charles Ollivon a dû céder sa place à Baptiste Serin contre l'Italie.

« Nous avons échanger avec Baptiste avant de lui proposer ce statut »