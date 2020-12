Rugby

Rugby : L’hommage touchant de Sergio Parisse à Christophe Dominici !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Joueur emblématique du Stade Français entre 2005 et 2019, Sergio Parisse a lui aussi tenu à rendre un vibrant hommage à Christophe Dominici.

En 11 années au Stade Français, Christophe Dominici aura marqué tout un club. Tragiquement décédé suite à une chute mortelle la semaine dernière, Christophe Dominici laisse le monde du rugby orphelin de son ailier au French Flair inimitable. S’il a fait les beaux jours de l’Équipe de France notamment en Coupe du Monde, Domi représentait avant tout l’image d’un club, celle du Stade Français. Cinq fois vainqueur du Bouclier de Brennus avec les Parisiens entre 1998 et 2007, Christophe Dominici laisse tout un club dans le deuil.

« C'était l'image du Stade Français »