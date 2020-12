Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal revient sur son départ du RC Toulon !

Publié le 3 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Aujourd'hui davantage tourné vers le football et l’OM, Mourad Boudjellal a été président du RT Toulon pendant 14 ans. Il revient sur son départ difficile du club.

Mourad Boudjellal est sur tous les terrains. Alors que l’homme d’affaires est porteur d’un projet de rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal n’a pas oublié toutes ses années passées au RC Toulon. Vainqueur de trois Coupes d’Europe entre 2014 et 2015 ainsi que d’un Bouclier de Brennus en 2014, le RCT de Mourad Boudjellal a brillé dans le rugby français. Sous sa présidence, le club aura attiré les plus grands noms de l’ovalie (Tana Umaga, Jonny Wilkinson, Joe Van Niekerk, Ma’a Nonu). Alors lorsqu’est venue l’heure de passer la main, Mourad Boudjellal s’attendait à plus de considération.

« En 14 ans, j'ai profité 50 secondes, ce n'est pas beaucoup »