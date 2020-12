Rugby

Rugby : Le Stade Français veut régler un dossier épineux !

Publié le 1 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Suspendu par sa fédération à l’instar de deux de ses coéquipiers pour des propos xénophobes, Pablo Matera a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Le Stade Français a annoncé que le capitaine des Pumas serait convoqué dès son retour de sélection.

Après s’être illustré de la meilleure des manières en battant les All Blacks pour la première fois de son histoire il y a quelques semaines (25-15), le rugby argentin fait aujourd’hui face à une polémique. La fédération a annoncé ce lundi soir la suspension de trois de ses joueurs, dont le capitaine Pablo Matera, condamnant ainsi des tweets à caractère xénophobes publiés par les joueurs entre 2011 et 2013. Le troisième ligne du Stade Français a déjà présenté ses plus plates excuses sur ses réseaux sociaux : « Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont été offensées par les horreurs que j'ai écrites. À cette époque, je n'aurais jamais imaginé qui je deviendrais. Je dois aujourd'hui assumer la responsabilité de ce que j'ai écrit il y a neuf ans. Je veux également présenter mes excuses à mon équipe et à ma famille pour ce qu'ils vivent du fait de mes actes. »

Matera convoqué par la direction du Stade Français