Rugby - XV de France : Capitanat, Angleterre… Baptiste Serin affiche un regret !

Publié le 30 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Capitaine d’un soir lors de la victoire du XV de France contre l’Italie (36-5), Baptiste Serin s’est dit triste de ne pas pouvoir prendre part à la finale de l’Autumn Nations Cup, face à l’Angleterre.

Les règles sont malheureusement les mêmes pour tous. Lors de cette tournée d’automne, la ligue et la fédération se sont mis d’accord pour limiter le nombre de matchs par joueur à trois. Alors qu'il est devenu capitaine après le départ de Charles Ollivon, Baptiste Serin doit, à son tour, laisser sa place pour le dernier match contre l’Angleterre, dimanche prochain. Alors que le XV de France est qualifié pour la finale de l’Autumn Nations Cup, Fabien Galthié devra encore remanier son effectif et devrait aligner une équipe inédite. Au grand dam de Baptiste Serin.

« J’ai un sentiment d'inachevé de quitter le groupe France »