Rugby : Le capitaine des All Blacks explique l’hommage à Diego Maradona

Publié le 30 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que Diego Maradona est décédé mercredi dernier, les All-Blacks avaient décidé de rendre hommage à El Pibe de Oro, avant leur match contre l’Argentine. Un geste fort sur lequel est revenu le capitaine Sam Cane.

La mémoire à Diego Maradona dépasse le cadre du football. Décédé mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque, Diego Maradona laisse derrière lui toute une Argentine en pleure. Alors que la Nouvelle-Zélande affrontait justement l'Albiceleste, ce samedi, dans un match de Rugby Championship, les All Blacks ont aussi rendu hommage à Diego Maradona à leur manière. Avant le haka traditionnel, le capitaine des Blacks s’est avancé au centre du terrain et a déposé un maillot à la fougère floqué au nom de Maradona et de son numéro 10 légendaire.

« C'était une manière de rendre hommage à une légende mondiale »