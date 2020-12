Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal a une idée pour rendre hommage à Dominici !

Publié le 2 décembre 2020 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 2 décembre 2020 à 13h36

Ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal suggère une idée qui permettrait de rendre un bel hommage à Christophe Dominici tout en aidant financièrement la famille de l’ancien ailier du XV de France.

Décédé tragiquement la semaine passée d’une chute dont les circonstances restent encore à éclaircir, Christophe Dominici laisse un grand vide derrière lui dans le rugby français, mais surtout pour sa famille. Ainsi, Mourad Boudjellal a une idée qui permettrait de venir en aide financièrement aux proches de l’ancienne légende du XV de France, tout en lui rendant un bel hommage. L’ancien patron du RC Toulon s’est confié ç ce sujet dans sa chronique Mourad de Toulon .

Boudjellal suggère une production de maillots floqués Dominici