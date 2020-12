Rugby

Rugby - XV de France : Mourad Boudjellal critique Fabien Galthié !

Publié le 9 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Battus de justesse par l’Angleterre, les jeunes du XV de France sont allés chercher le respect des Anglais. Les propos élogieux de Fabien Galthié ont pourtant choqué un homme : Mourad Boudjellal.

Alors que les Dupont, Ollivon, Ntamack ou Alldritt n’avaient plus la possibilité d’être alignés pour les derniers matchs du XV de France, Fabien Galthié a misé sur une équipe inexpérimentée pour défier l’Angleterre lors de la finale de l’Autumn Nations Cup, ce week-end. Si les Bleus se sont finalement inclinés de justesse 22-19 au bout des prolongations, ils ont développé davantage de jeu que les Anglais, et affiché une nouvelle fraîcheur. Pourtant, les observateurs, à l’image de Mourad Boudjellal ont émis des critiques à l’encontre de Fabien Galthié.

« Il va falloir les enlever Woki, Dulin, Jelonch »