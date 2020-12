Rugby

Rugby - XV de France : Quand le sélectionneur de l’Angleterre s'enflamme pour Fabien Galthié !

Publié le 7 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Battus au bout des prolongations par l’Angleterre (22-19), le XV de France a tenu la dragée haute aux vice-champions du monde. De quoi impressionner le sélectionneur anglais Eddie Jones.

La presse anglaise promettait l’enfer aux jeunes français à Twickenham, ce dimanche, pour la finale de l’Autumn Nations Cup. Mais c’était sans compter sur un XV de France remanié et bourré de talent concocté par Fabien Galthié. Pourtant, malgré une domination dans le jeu des Bleus de Baptiste Couilloud et Anthony Jelonch, l’Angleterre aura su visser dans les moments importants pour arracher les prolongations. Puis pour transformer la pénalité de la gagne à la 95e minute par l'intermédiaire d’Owen Farrell. Le XV de la Rose s’est fait beaucoup plus peur que prévu et en est conscient.

« Il faudrait que j'assiste aux sessions d'entraînement de Fabien Galthié »