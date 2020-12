Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié s'enflamme pour ses joueurs !

Publié le 7 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Battu en prolongations par l’Angleterre (22-19), le XV de France remanié a bien failli faire tomber le vainqueur du Tournoi des VI Nations. Déçu mais fier, Fabien Galthié a encensé le travail effectué par l’ensemble du groupe.

Promis à l’enfer pour la finale de l'Autumn Nations Cup à Twickenham, les jeunes Bleus ont surpris leur monde. Après avoir mené au score presque toute la rencontre, le XV de France s’est fait rejoindre après un essai en force sur la sirène, avant de céder à la mort subite en prolongations sur une ultime pénalité d’Owen Farrell (22-19). Le buteur du XV de la Rose a été anormalement imprécis, à l’image de son équipe méconnaissable dimanche après-midi. La faute à une équipe de France morte de faim, remontée après avoir été qualifiée de « farce » par la presse britannique toute la semaine. S’il a pointé du doigt les décisions arbitrales à l’issue de la rencontre, Fabien Galthié s’est déclaré fier de son équipe, qui ressemble à tout sauf à une sélection de seconds choix.

« Les mecs sont entrés à corps perdu dans le projet »