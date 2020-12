Rugby

Rugby - XV de France : Galthié plus motivé que jamais avant l'Angleterre

Publié le 4 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 4 décembre 2020 à 21h37

Dauphin de l'Angleterre lors du dernier Tournoi des Six Nations, le XV de France affronte de nouveau le XV de la Rose pour la finale de l'Autumn Nations Cup. Avec une équipe remaniée, Fabien Galthié conserve ses envies de victoires.

Une finale au goût particulier. Alors que les test-matches ont été remplacé cette année par l'Autumn Nations Cup, le XV de France devra aligner une composition inhabituelle pour la finale du tournoi. En effet, pour laisser partir leurs internationaux, les clubs du Top 14 ont négocié un accord pour empêcher un joueur de comptabiliser trop de rencontres. Chaque Bleu pouvait donc être aligné sur trois feuilles de match maximum. Face à l'Anglettere, les hommes de Fabien Galthié devront surfer sur leur dernier succès lors du Tournoi des Six Nations (24-17), bien que l'effectif sera différent et la partie dans l'antre de Twickenham.

« Oui, on a peur, mais je vous assure qu'on sera prêt dimanche »