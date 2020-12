Rugby

Rugby - XV de France : Après l'Angleterre, les pépites de Galthié sont validées par une légende des Bleus !

Publié le 7 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir fait plus que rivaliser avec l’Angleterre lors de la finale de l’Autumn Nations Cup, les jeunes du XV de France ont reçu un soutien de poids, celui de Thierry Dusautoir.

L’avenir du XV de France est bien gardé. Si les joueurs de Fabien Galthié se sont inclinés en prolongation contre l’Angleterre (22-19) dimanche, cette nouvelle génération pourrait bien rebattre les cartes dans la hiérarchie établie par Fabien Galthié. Alors que Brice Dulin a expliqué que tout n’était pas à jeter après ce match, la presse anglaise a quant à elle fait sont mea-culpa après avoir qualifié ce choc de « farce » en raison du faible niveau d’expérience des Bleus au coup d’envoi. Pourtant, l’équipe de Fabien Galthié a conquis les coeurs des légendes du XV de France, à commencer par Thierry Dusautoir.

« Ils sont allés chercher le respect des Anglais et des spectateurs français »