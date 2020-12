Rugby

Rugby - XV de France : Tout n’est pas à jeter pour Dulin !

Publié le 6 décembre 2020 à 21h35 par A.C.

Brice Dulin, meilleur français sur le terrain de Twickenham ce dimanche, s’est exprimé après la défaite sur le fil face à l’Angleterre (22-19).

Fabien Galthié est passé à deux doigts de son premier titre à la tête du XV de France. Alors que la presse anglaise annonçait l’enfer aux jeunes français, ces derniers ont livré une prestation plus qu’aboutie contre les vice-champions du monde en titre. La France a même mené durant quasiment l’intégralité de la rencontre, se faisant rattraper à quelques minutes de la fin et perdant finalement sur une pénalité d’Owen Farrell, en prolongation. Le XV de France termine donc à la deuxième place de cette Autumn Nations Cup, mais a montré pouvoir compter sur un socle solide et très fourni de joueurs.

« C'est tout de même beau ce que l'on a produit en seulement deux semaines »