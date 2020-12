Rugby

Rugby - XV de France : Michalak annonce la couleur avant l’Angleterre !

Publié le 6 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que le XV de France affronte l’Angleterre ce dimanche en finale de l’Autumn Nations Cup, l’ancien international, Frédéric Michalak, a sonné la charge.

Au moment d’affronter l’Angleterre à Twickenham, Fabien Galthié mise sur la jeunesse et sur ses meilleurs éléments à dispositions. Si dans son groupe, seuls deux joueurs comptent plus de 10 sélections en Bleu (Brice Dulin et Uini Atonio), le sélectionneur de l’Équipe de France compte bien faire taire les récentes critiques venues de la presse anglaise sur ce XV de France « bis » . Même si la ligue et la fédération n’autorisent pas les meilleurs Français à disputer ce match, les joueurs présents vendront chèrement leur peau.

« Les piques émises sur notre groupe sont un moteur »