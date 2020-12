Rugby

Rugby - XV de France : L'énorme coup de gueule de Mourad Boudjellal après la défaite !

Publié le 9 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Ce week-end, le XV de France s’est incliné sur le fil face à l’Angleterre en finale de l’Autumn Nations Cup. Un match qui a été volé aux Français selon Mourad Boudjellal.

Les petits Bleus de Fabien Galthié ont bien failli réussir un exploit monumental. Alors que la presse anglaise promettait l’enfer au XV de France, les joueurs de Baptiste Couilloud menaient à la surprise générale, 13-6 à la mi-temps sur un essai de Brice Dulin. Les Bleus se sont finalement inclinés au bout des prolongations (22-19), suite à une dernière pénalité anglaise. Un match héroïque d'abnégation et d’engagement. Si Fabien Galthié a félicité ses joueurs malgré la défaite, l’ancien président de Toulon, Mourad Boudjellal, a, lui, fulminé contre l’arbitrage.

« Monsieur Brace a inventé la sodomie arbitrale internationale »