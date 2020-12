Rugby

Rugby - XV de France : Lièvremont est déjà sous le charme de Galthié !

Publié le 8 décembre 2020 à 10h35 par A.C.

Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France, a applaudi le travail opéré par Fabien Galthié.

2020 n’a pas été une année faste pour le sport... sauf peut-être pour le XV de France ! Après une période très compliquée longue de presque dix années, les Bleus sont enfin de retour au premier plan. Et ça, c’est le mérite de Fabien Galthié et de son staff. Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, le XV de France renait de ses cendres. Après un Tournoi des 6 Nations terminé à la deuxième place, Galthié a montré qu’il pouvait compter sur un groupe talentueux et très élargi, avec la belle prestation d’une équipe novice récemment face à l’Angleterre (22-19).

« Galthié a pris de l’avance par rapport à ses prédécesseurs »