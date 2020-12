Rugby

Rugby : Emmanuel Macron rend un vibrant hommage à Dominici !

Publié le 14 décembre 2020 à 13h35 par G.d.S.S.

Quelques semaines après le décès de Christophe Dominici, le président de la République Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à l’ancien ailier du XV de France.

Le 24 novembre 2020, le rugby français a appris une bien triste nouvelle puisque Christophe Dominici est décédé à l’âge de 48 ans. L’ancien ailier emblématique du XV de France, passé notamment par le Stade Français et le RC Toulon, a été retrouve dans le Parc de Saint-Cloud dans des circonstances suite à une chute dont le circonstances restent encore à élucider. Et à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2023 ce lundi matin, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à Christophe Dominici.

« Un mot pour tout ce qu’il représentait »