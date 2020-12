Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack s’enflamme à l’idée d'affronter les All-Blacks !

Publié le 15 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023 a placé les All-Blacks dans la poule du XV de France. Les Bleus semblent pressés de se mesurer aux meilleurs, comme l’a déclaré Romain Ntamack.

Les rencontres entre le XV de France et les All-Blacks sont un classique des Coupes du monde. Et l’édition 2023 en offrira au moins un nouveau ! Les Bleus ont tiré le gros lot ce lundi, et figurent dans la même poule que la Nouvelle-Zélande et l’Italie pour le mondial qui se déroulera en France. Une affiche qui fait déjà saliver, entre la meilleure équipe de rugby du monde, et une nation tricolore en pleine renaissance depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Ce dernier et le président de la FFR Bernard Laporte sont apparus enthousiastes à l’idée du choc. Et les joueurs, à l’image de Romain Ntamack n’en pensent pas moins.

« C’est un privilège de les affronter »