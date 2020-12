Rugby

Rugby - XV de France : Bernard Laporte s'enflamme déjà avant le choc contre les All-Blacks !

Publié le 14 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Les quatre poules de la Coupe du monde 2023 sont désormais connues. La France retrouvera la Nouvelle-Zélande au premier tour, dans une affiche attendue de pied-ferme par le président de la FFR Bernard Laporte.

La Coupe du monde 2023 en France est lancée ! Le tirage au sort des poules a eu lieu ce lundi à Paris, et promet déjà des affiches alléchantes pour le XV de France. Les troupes de Fabien Galthié seront confrontées à l’Italie mais aussi au grandissime favori, la Nouvelle-Zélande. Une affiche aussi légendaire qu’alléchante, pour laquelle le sélectionneur a déjà démontré toute sa hâte, et il n’est pas le seul ! Présent à la cérémonie, Bernard Laporte s’est lui aussi exprimé sur le programme chargé qui attendra les Bleus à domicile au micro de TMC .

« Ce duel s’annonce passionnant »