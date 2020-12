Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon emballé à l’idée de défier les All Blacks !

Publié le 14 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Lors de la Coupe du Monde 2023, le XV de France sera opposé aux All Blacks en phase de groupes. Une aubaine pour le capitaine, Charles Ollivon.

Après une chevauchée fantastique de Christophe Dominici pour éliminer les All-Blacks en 1999, une victoire historique en quart de finale en 2007 ou une défaite mémorable en finale de la Coupe du Monde 2011 (7-8), Français et Néo-zélandais se retrouveront en 2023. Présents dans la même poule, notamment aux côtés de l’Italie, le XV de France et les All-Blacks se livreront à un opposition de styles. Avec un nouveau groupe emmené par le capitaine, Charles Ollivon, les Bleus de Fabien Galthié peuvent espérer le meilleur.

« C’est excitant de pouvoir jouer contre eux »