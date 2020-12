Rugby

Rugby - XV de France : Brice Dulin réagit à son titre de meilleur joueur !

Publié le 9 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Malgré la défaite du XV de France contre l’Angleterre en finale de l’Autumn Nations Cup, les observateurs ont choisi d’élire Brice Dulin joueur de la compétition. Une reconnaissance pour le Français.

Décidément, le XV de France rafle toutes les récompenses individuelles. Alors qu’Antoine Dupont avec déjà remporté le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations il y a un mois, ce mardi, c’est l’arrière des Bleus, Brice Dulin, qui a largement été plébiscité. Le joueur de La Rochelle a recueilli 30% des voix, devançant l’Écossais Duhan Van der Merwe et les Anglais Maro Itoje et Tom Curry. Pourtant, l’arrière de 31 ans, auteur d’un essai et de magnifiques prises de balles aériennes contre l’Angleterre, garde un goût amer.

« J’échange ce titre contre une victoire face à l’Angleterre »