Rugby - XV de France : Romain Ntamack s’enflamme pour la Coupe du Monde !

Publié le 27 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après de très bonnes performances lors de cette année 2020, le XV de France est bien lancé pour performer lors de sa Coupe du Monde en 2023. Pour Romain Ntamack, il n’y a rien de comparable.

Fabien Galthié et le XV de France n’attendent déjà que ça. À l’automne 2023, la 10e Coupe du Monde de rugby aura lieu en France. Le tirage au sort a été effectué et la France se retrouve dans le groupe A aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et de deux qualifiés. Alors que les Français se réjouissent déjà d’affronter les All-Blacks pour le match d’ouverture, le compétition s’annonce très relevée pour les Bleus , qui pourraient potentiellement croiser les champions du monde en titre Sud-africains en quart de finale.

« La Coupe du Monde ? Un moment unique, surtout à la maison »