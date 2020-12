Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack évoque sa concurrence avec Matthieu Jalibert !

Publié le 27 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Lors de la finale de l’Autumn Nations Cup contre l’Angleterre, Matthieu Jalibert a marqué des points. De quoi relancer la concurrence avec Romain Ntamack ?

La nouvelle génération semble bien installée dans le XV de France. Alors que Romain Ntamack (21 ans) avait été l’auteur de sorties très remarquées ses derniers temps, le Toulousain a été obligé d’abandonner sa place à Matthieu Jalibert (22 ans) lors des derniers matchs de la tournée. L’ouvreur de l’UBB a saisi sa chance contre l’Angleterre. De quoi prétendre à une place de titulaire chez les Bleus ? Si la hiérarchie de Fabien Galthié semble établie, Romain Ntamack n’est pas inquiet des performances de Jalibert.

« Que ce soit lui ou un autre, ce sera la même chose »