Rugby

Rugby - Top 14 : Un futur retour à Toulon ? La réponse de Boudjellal !

Publié le 11 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Ancien président emblématique du RCT, Mourad Boudjellal souhaite désormais se lancer de nouveaux défis. Et visiblement, il n’est pas question de revenir à ses anciens amours.

Après le rugby, le football ! A la tête du RCT, Mourad Boudjellal a tout connu et tout gagné. Et incroyable expérience pour le dirigeant de 60 ans, qui souhaite désormais passer à autre chose. Et c’est désormais dans le football qu’il souhaite débarquer. Depuis plusieurs mois, il est notamment impliqué dans le possible rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais pourrait-on revoir Boudjellal revenir dans le monde ? Pourrait-il faire un grand retour au RCT ? Ce vendredi, pour CNews , il a été très clair à ce sujet.

« Vous ne retournez pas avec votre ex »