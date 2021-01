Rugby

Rugby : Ces dernières précisions sur la blessure de Ntamack

Publié le 3 janvier 2021 à 22h35 par A.C.

Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, est revenu sur la blessure de Romain Ntamack face à l’Union Bordeaux-Bègles.

C’est un coup dur pour le Stade Toulousain, mais également pour le XV de France et Fabien Galthié. Le sélectionneur et Ugo Mola vont en effet devoir faire à moins de Romain Ntamack. L’ouvreur international, titulaire indiscutable en sélection comme en club, va en effet être absent entre six et huit semaines à cause d’une double fracture de la mâchoire dont il a été victime le 27 décembre dernier, lors de la rencontre de Top 14 face à l’UBB. Il devrait notamment rater les deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations 2021 et devrait donc être absent pour le match d’ouverture face à l’Italie (6 février) et probablement pour le déplacement en Irlande (14 février).

