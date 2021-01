Rugby

Rugby - XV de France : Coronavirus, Six Nations... La grosse annonce de Laporte !

Publié le 11 janvier 2021 à 9h35 par A.D.

Malgré le coronavirus et la nouvelle souche au Royaume-Uni, Bernard Laporte n'est pas inquiet pour le tournoi des Six Nations. Selon le président de la FFR, la compétition se disputera en temps et en heure.

Depuis bientôt un an, le coronavirus fait de sérieux dégâts à travers le monde. A tel point que les compétitions sportives ont dû être suspendues pendant de longs mois l'année dernière. Alors que le Tournoi des Six Nations est censé débuter en février, Bernard Laporte a expliqué clairement que le coronavirus n'allait pas chambouler le programme de la compétition. Et ce, même si une nouvelle souche, particulièrement contagieuse, est apparue dernièrement au Royaume-Uni.

«Le Tournoi des Six Nations se jouera»