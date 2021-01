Rugby

Rugby - Top 14 : Saint-André fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Désigné pour entraîner Montpellier jusqu'à la fin de la saison, Philippe Saint-André n'entend pas prolonger l'aventure au-delà du mois de juin.

Avec seulement dix-sept points et une place peu enviable de barragiste après dix matches, Montpellier a décidé de se séparer de son entraîneur, Xavier Garbajosa, le weekend dernier. Son successeur, Philippe Saint-André, aura pour mission de maintenir le MHR en Top 14 ; pour autant, l'entraîneur de 53 ans a annoncé qu'il ne s'éterniserait pas dans l'Hérault.

« En mission jusqu'à fin juin pour maintenir le MHR »