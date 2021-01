Rugby

Rugby - XV de France : Laporte heureux de l’accord trouvé avec la LNR !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet du récent accord trouvé entre la FFR et la LNR concernant la mise à disposition des internationaux.

C’est officiel, Fabien Galthié pourra compter sur 42 joueurs pour toute la durée du Tournoi des 6 Nations. La fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont en effet annoncé avoir trouvé un accord concernant la mise à disposition des internationaux pour la compétition continentale. Dans un communiqué publié par la FFR on apprend d’ailleurs que cela se divisera entre un premier groupe de 37 joueurs, « susceptibles d'être retenus pour le match du XV de France du weekend, dont 28 conservés jusqu’au dimanche et 9 remis à la disposition des clubs dès le mercredi dans la soirée ou le jeudi matin » et d’un second groupe de 5 « partenaires d'entraînement », qui retrouveront leurs clubs respectifs le mercredi ou jeudi précédant les matchs du Tournoi.

« Le rugby français n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est uni »