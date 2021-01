Rugby

Rugby - XV de France : Excellente nouvelle pour Fabien Galthié ?

Publié le 1 janvier 2021 à 23h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, devrait disposer d’un groupe élargi pour le Tournoi des Six Nations 2021.

Le rugby français a toujours connu cette guerre entre d’un côté le XV de France et la Fédération française de rugby et, de l’autre, les clubs de Top 14 et la LNR. D’un côté, les clubs pestent contre l’absence des internationaux à certains moments clés de la saison, alors que l’équipe de France aimerait toujours avoir la priorité, comme cela est d’ailleurs le cas dans toutes les nations majeures de la planète rugby. Cet automne par exemple, pour la nouvelle Autumn Nations Cup, la FFR et la LNR se sont livrés une rude bataille et finalement la Fédération a dû accepter un nombre de 3 feuilles de matchs maximum pour chaque joueur, sachant que Fabien Galthié souhaitait un groupe élargie d’une quarantaine de joueurs.

La FFR et la LNR devraient bientôt trouver un accord pour le Tournoi 2021