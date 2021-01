Rugby

Rugby - XV de France : Dupont dévoile son meilleur souvenir de 2020 !

Publié le 1 janvier 2021 à 21h35 par A.C.

Antoine Dupont s’est exprimé au sujet de la belle année vécue sous le maillot du XV de France.

Après dix années de disette, le XV de France a retrouvé sa place. Avec le tout nouveau projet mené par Fabien Galthié, les Bleus ont démarré 2020 tambours battants, avec une superbe victoire face aux vice-champions du monde anglais (24-17). Un Grand Chelem inespéré semblait même leur tendre les bras, mais une défaite en Écosse (28-17) est venue changer la donne. 2020 restera tout de même l’année de la renaisse d’une équipe de France qui semble avoir un avenir radieux devant elle.

« Le match face aux Anglais, j’ai l’impression qu’il remonte à dix ans »