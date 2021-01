Rugby

Rugby - XV de France : Cette grande annonce pour Tournoi des VI Nations !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h35 par T.M.

En raison de la situation que prend actuellement la pandémie, un doute persistait concernant le premier match du Tournoi des VI Nations entre le XV de France et l’Italie. Roxana Maracineanu a fait une grande annonce à ce sujet.

La pandémie de coronavirus n’est toujours contrôlée dans le monde, loin de là. La situation empire d’ailleurs à certains avec notamment la découverte d’un variant plus contagieux. Et cela a des répercussions sur les compétitions sportives. Ces dernières heures, les Coupes d’Europe de rugby ont été suspendues et un doute entourait également la tenue du premier match du Tournoi des VI Nations entre le XV de France et l’Italie, le 6 février prochain. Des doutes qui ont été levés ce mardi par Roxana Maracineanu, qui a tout de même réclamé des garanties pour ne prendre aucun risque d’un point de vue sanitaire.

Ça va jouer, mais…