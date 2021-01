Rugby

Rugby - XV de France : Jalibert prêt à batailler avec Carbonel ? Il répond !

Publié le 6 janvier 2021 à 12h35 par A.C.

Matthieu Jalibert, ouvreur de l’UBB, s’est exprimé au sujet de son duel à distance avec Louis Carbonel, son homologue du RCT. Avec l’absence de Romain Ntamack, les deux se disputeront la place de numéro 10 du XV de France.

C’est le gros coup dur de ce début d’année 2021. Considéré comme l’un des piliers de Fabien Galthié depuis le début de son mandat, Romain Ntamack va rater le début du Tournoi des 6 Nations. L’ouvreur a en effet été victime d’une double fracture de la mâchoire lors du choix de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles (45-23), le 27 décembre dernier. Il sera donc absent pour le match d’ouverture face à l’Italie (6 février) et probablement pour le déplacement en Irlande (14 février). Mais qui va le remplacer ? Deux ouvreurs semblent bien positionnés pour le suppléer. Le premier est Matthieu Jalibert de l’UBB, qui a déjà été titularisé plusieurs fois avec le XV de France, tandis que le second est Louis Carbonel du RCT, double champion du monde avec les U20.

« Forcément on y pense mais après, je ne me concentre pas sur cela »