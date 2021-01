Rugby

Rugby - XV de France : Alldritt envoie un message fort à Galthié !

Publié le 23 janvier 2021 à 12h35 par A.D.

Handicapé par un genou, Grégory Alldritt passera des examens ce lundi pour savoir s'il est apte à rejoindre l'équipe de France. Interrogé après le carton face à Bayonne, le troisième ligne de La Rochelle a donné de ses nouvelles avant de faire passer un message fort à son sélectionneur Fabien Galthié.

Touché à un genou, Grégory Alldritt n'est pas encore certain de faire partie du prochain rassemblement des Bleus. Utilisé ce vendredi soir lors de la confrontation entre La Rochelle et l'Aviron Bayonnais (40-3), l'international français ressent toujours une gène. Avant de pouvoir rejoindre le groupe de Fabien Galthié, Grégory Alldritt va devoir passer des examens médicaux ce lundi. Interrogé au micro de Canal + après la large victoire des siens ce vendredi, le troisième ligne de 23 ans s'est livré sur son état de santé et a fait part de son immense désir de rejoindre les Bleus en vue du choc face à l'Italie le 6 février.

«Je n'avais qu'une hâte, monter dimanche soir, mais...»