Rugby

Rugby - XV de France : Absences, Italie… Fabien Galthié est confiant !

Publié le 27 janvier 2021 à 20h35 par T.M.

A quelques jours de débuter le Tournoi des VI Nations contre l’Italie, Fabien Galthié doit toutefois faire avec plusieurs absences. Pas de quoi cependant déstabiliser l’entraîneur des Bleus.

Après les belles performances montrées lors de la Coupe d’automne des Nations, le XV de France espère cette fois remporter un titre et ainsi gagner le Tournoi des VI Nations. Pour les Bleus, cela va commencer le 6 février prochain face à l’Italie. Alors que Fabien Galthié est très ambitieux pour ce rendez-vous, il doit toutefois composer avec plusieurs absences au sein de son groupe. De quoi contrarier ses plans ? Pas vraiment. Rapporté par L’Equipe , Galthié s’est montré serein malgré ces contretemps.

« On a une équipe qui tient la route »