Rugby - XV de France : L'Ecosse se méfie grandement des Bleus !

Publié le 20 janvier 2021 à 23h35 par A.D.

Le 28 février, la France recevra l'Ecosse au Stade de France. Avant ce duel au sommet du Tournoi des VI Nations, Gregor Townsend, sélectionneur du XV du Chardon, a reconnu qu'il redoutait le XV de France.

Pour son troisième match du Tournoi des VI Nations, le XV de France se frottera à l'Ecosse au Stade de France. Alors que ce grand rendez-vous aura lieu dans un peu plus d'un mois, le 28 février, le XV du Chardon est déjà sur ses gardes. Après avoir annoncé son groupe pour la compétition, Gregor Townsend, le sélectionneur écossais, a avoué qu'il se méfiait particulièrement de l'équipe de France.

«Le XV de France sera l'une des plus grandes menaces de ce Tournoi des Six Nations»