Rugby : XV de France, VI Nations... Ollivon affiche les ambitions XXL des Bleus !

Publié le 14 janvier 2021 à 18h35 par A.D.

Alors que les Bleus ont réalisé une très bonne année 2020, Charles Ollivon a expliqué qu'ils voulaient absolument poursuivre dans leur lancée en 2021, et cela passera par une grosse performance au Tournoi des VI Nations au mois de février.

Malgré le coronavirus, le XV de France a fait forte impression en 2020. Pour l'année 2021, les Bleus veulent aller encore plus loin et gagner des titres. Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Charles Ollivon, le capitaine de l'équipe de France, s'est livré sur les grosses ambitions tricolores, et notamment pour le Tournoi des VI Nations qui débutera, sauf énorme rebondissement, le 6 février.

«Maintenant... nous aimerions gagner des titres»