Rugby

Rugby - XV de France : Galtier annonce la couleur pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 27 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que le XV de France débutera son Tournoi des VI Nations le 6 février, l’objectif des Bleus est clair : gagner le Tournoi.

Le 6 février prochain, le XV de France a rendez-vous face à l’Italie pour le premier match du Tournoi des VI Nations. Cette rencontre sera ainsi l’occasion pour les hommes de Fabien Galthié de confirmer toutes les belles promesses entrevues ces derniers mois et donner le ton pour la suite du Tournoi. D’ailleurs, pour ce premier grand rendez-vous de l’année 2021, les Bleus sont ambitieux. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe , Fabien Galthié a été très clair, ne cachant pas son envie de gagner des trophées.

« Gagner des matches et des titres »