Rugby

Rugby - XV de France : Laporte répond à Maracineanu pour le Tournoi !

Publié le 3 février 2021 à 9h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, s’est réjoui de la tenue du Tournoi des 6 Nations 2021.

Que les fans de rugby soient rassurés : le Tournoi des 6 Nations aura bien lieu. Des gros doutes subsistaient, mais les différents pays de la compétition ont finalement trouvé un accord, avec un protocole sanitaire strict. « C’était une décision attendue par tout le monde du rugby : la FFR nous a transmis un protocole sanitaire strict, et la décision a été prise au sein du gouvernement que le Tournoi se tienne à la date prévue à partir du 6 février avec une bulle sanitaire » a déclaré Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, sur France 2 . « Les contraintes vont faire que les joueurs seront exemptés de la septaine en vigueur. Ils vont subir des tests tous les trois jours et vont rester dans une bulle à 30 joueurs (31 en réalité, ndlr) ». Le Tournoi va ainsi débuter ce samedi 6 février, avec la rencontre entre le XV de France et l’Italie.

« Je remercie le gouvernement et tous ceux qui ont contribué à ce protocole »