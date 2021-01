Rugby

Rugby - XV de France : Les mauvaises nouvelles n’en finissent plus pour Galthié !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h35 par A.C.

A une semaine du début du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié doit faire face à de plus en plus de blessés.

Entre le COVID-19 et l’hécatombe de blessures survenue ces dernières semaines, Fabien Galthié ne pourra compter sur le groupe élargi qu’il souhaitait. Romain Ntamack, maître à jouer du XV de France, a été victime d’une double fracture de la mâchoire et devrait manquer les deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations. Pour Virimi Vakatawa c’est encore plus grave, puisqu’il ne devrait carrément pas disputer la compétition continentale cette année ! Ces derniers jours d’autres blessures se sont ajoutées, comme celle de Camille Chat, Thomas Ramos ou encore Thierry Paiva.

Bézy remplacer Couilloud

Et également Baptiste Couilloud ! Capitaine du XV de France cet hiver lors de la finale de l’Autumn Nations Cup face à l’Angleterre (22-19, après prolongations), le demi-de-mêlée du LOU ne rejoindra pas Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations. La FFR a ainsi annoncé ce dimanche que Couilloud sera remplacé par Sébastien Bézy de l’ASM Clermont Auvergne, qui avec Antoine Dupont et Baptiste Serin, complètera le secteur du numéro 9.